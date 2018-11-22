Католический журнал назвал героя «Ведьмака» самым знаменитым поляком в мире

Варшава, , 11:39 — REGNUM Польский католический журнал Tygodnik Powszechny назвал самым знаменитым поляком в мире Геральта из Ривии — главного героя цикла книг «Ведьмак», по которой позднее создали видеоигру. Также Геральт стал «лицом» обложки нового выпуска издания, сообщил 21 ноября портал «Игромания».

Вопрос о том, кого читатели считают самым знаменитым жителем Польши, редакция журнала задала в своём официальном Twitter-аккаунте. Пока читатели вспоминали всех известных деятелей родом из Польши, руководство журнала дало собственный ответ — Геральт из Ривии, ведьмак. Редакция назвала серию игр «Ведьмак» от компании CD Projekt RED «первым польским культурным суперпродуктом, который сыграл важную роль» для общества.

https://twitter.com/tygodnik/status/1064919993123565568

Для обложки также было выбрано каноничное изображение Геральта из игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Интересно, что сам автор книг о ведьмаке Анджей Сапковский не считает игровые изображения каноничными и в целом негативно относится к серии игр по мотивам его произведений.

Напомним, что ранее Анджей Сапковский запросил $16 млн за успех последних игр о Геральте из Ривии. Компания CD Projekt RED сообщила, что претензии Сапковского на игрового ведьмака безосновательны, так как автор продал права на своего персонажа всего за $10 тыс. перед выходом первой части игры. Сапковский считал, что игра не сможет стать успешной.

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