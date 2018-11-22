«Новосибирского маньяка» повторно приговорили к пожизненному

Новосибирск, , 09:01 — REGNUM Бывшего сотрудника правоохранительных органов Новосибирска Евгения Чуплинского суд повторно приговорил к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин. Об этом сообщает 22 ноября пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что вынесенный 28 февраля 2018 года коллегией присяжных заседателей вердикт о пожизненном заключении для Чуплинского впоследствии был отменен Верховный судом России из-за допущенных процессуальных нарушений.

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта представитель гособвинения Анжелика Егорова заявила, что признанный виновным в убийстве 19 женщин на территории Новосибирска и его окрестностей бывший милиционер Евгений Чуплинский мог быть виновником и других убийств.

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