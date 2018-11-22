Экс-глава украинской налоговой вернётся в страну и пойдёт на допрос

Киев, , 08:48 — REGNUM Бывший глава государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан намерен вернуться в страну и посетить специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), заявил экс-чиновник 21 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Продан заявил, что на следующей неделе его лечение в Европе будет завершено и с разрешения врачей он вернётся на Украину. В тот же день бывший руководитель фискальной службы посетит САП, чтобы ответить на вопросы следователей, подозревающих его в незаконном обогащении.

«Много кто надеялся, что я останусь за границей. Ведь в таком случае и доказывать ничего не нужно. Не вернулся, спрятался — подтвердил, что на самом деле виновен», — написал Мирослав Продан.

Напомним, ранее украинский журналист Евгений Плинский сообщил, что Мирослав Продан сбежал в Молдавию. Позже представители антикоррупционных органов Украины заявили, что подозревают Продана в коррупции и намерены заочно определить ему меру пресечения. Сам экс-чиновник опроверг слухи о своём бегстве, заявив, что отправился на давно запланированное лечение в одну из европейских стран.

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