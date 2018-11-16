САП и НАБУ объявили подозрение беглому экс-главе украинской налоговой

Киев, , 12:49 — REGNUM Следователи антикоррупционных органов Украины (САП и НАБУ) намерены вручить документ о подозрении в коррупции бывшему и.о. руководителя государственной фискальной службы Украины Мирославу Продану, сообщили 16 ноября Украинские новости.

«Сегодня думаю, что мы передадим сообщение о подозрении. Посетим все возможные адреса проживания», — сообщил источник агентства в антикоррупционных органах, подразумевая адреса самого Продана и его родственников.

После вручения документа антикоррупционеры намерены обратиться в суд об избрании заочной меры пересечения.

Напомним, по сообщению журналистов, бывший руководитель государственной фискальной службы Мирослав Продан 13 ноября сбежал с Украины на территорию Молдавии.

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Позже Продан написал на своей странице в социальной сети Facebook, что уехал на запланированное лечение в Европу и обвинил антикоррупционные органы Украины в намеренном создании условий, при которых его могут объявить в розыск.