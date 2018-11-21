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ЕГЭ довел жительницу Брянска до скамьи подсудимых

Общество

Мать ученика пойдет под суд за взятку чиновнице

ЕГЭ довел жительницу Брянска до скамьи подсудимых
Бланки ЕГЭ

Брянск, 21 ноября 2018, 18:39 — REGNUM  В Брянске будут судить местную жительницу, которая с помощью взятки пыталась помочь своему сыну сдать Единый государственный экзамен. Как сообщили 21 ноября в пресс-службе прокуратуры области, женщина обвиняется по статье «Дача взятки в значительном размере».

По версии следствия, в мае и июне 2018 года женщина через свою родственницу два раза передавала по 50 тыс. рублей начальнику отдела образования администрации Брянска. Она надеялась, что эти деньги помогут ее сыну-одиннадцатикласснику успешно сдать ЕГЭ по математике и физике. Сейчас дело передано в Советский районный суд областного центра.

По данным портала «Брянские новости», чиновница, якобы получившая деньги, — экс-начальница отдела управления образования Брянской городской администрации. В отношении нее также возбуждено уголовное дело о получении взятки. Сейчас женщина находится под домашним арестом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее брянский суд вынес приговор по делу бывшего заместителя главы городской администрации Виктора Филипкова. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество». Кроме того, в ноябре за получение взяток на 2,5 года был осужден бывший начальника одного из отделов регионального управления имущественных отношений, который обвинялся в получении взяток.

Читайте ранее в этом сюжете: Чиновник брянского правительства получил 2,5 года колонии за взятку

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