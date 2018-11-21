В Шведской академии провели реформы после нобелевского скандала

Стокгольм, , 21:57 — REGNUM Нобелевский фонд потребовал от Шведской академии внести изменения в структуру Нобелевского комитета, который ежегодно вручает высшую литературную награду.

Об этом шведское новостное радио Ekot сообщает со ссылкой на официальный сайт Академии. В состав комитета пригласили пятерых человек, не являющихся членами Академии: это литературные критики Микаэла Блумквист и Ребекка Щерде, переводчик Хенрик Петерсен и писатели Гюнн-Бритт Сюндстрём и Кристофер Леандоер. Кроме них в комитете будут состоять и пятеро академиков: историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбо и писатели Андерс Ульссон и Пер Вестберг. Обновлённый Комитет в составе десяти человек вручит Нобелевскую премию по литературе в 2019 и в 2020 году.

Нобелевская неделя 2018 года прошла без вручения награды по литературе из-за крупного скандала. Муж Катарины Фростенсон, входящей в состав Академии, был обвинён в сексуальных домогательствах и досрочном разглашении имён номинантов на премию.