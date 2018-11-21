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Макрон ответил на вопрос бельгийского студента: «Это полная чушь!»

Общество

Выступавшего перед студентами Католического университета в Лувен-ла-Нёв главу Франции прервал один из студентов

Лувен-ла-Нёв, Бельгия, 21 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Бельгию колко прокомментировал плакат бельгийских студентов, заявив, что «это полная чушь», сообщает Le Dauphine.

Сцена произошла незадолго до окончания двухдневного государственного визита Эммануэля Макрона в Бельгию. Выступление Макрона перед студентами Католического университета в Лувен-ла-Нёв, где проживает преимущественно франкоговорящее сообщество, было прервано студентами, державшими плакат.

«Почему вы избиваете ваших учеников? И почему вы единственная страна, которая забрасывает гранатами свой народ?» — выкрикнул один из студентов, повторяя надпись на плакате.

Выслушав это, Макрон ответил, что тот спросил «полную чушь».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции вместе с супругой отправился с визитом в Бельгию 19 ноября 2018 года с целью углубить двусторонние отношения.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон отправился в Бельгию с целью углубить двусторонние отношения

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Политическая жизнь Франции
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