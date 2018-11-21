В Киргизии каждая пятая женщина делала аборт

Бишкек, , 15:28 — REGNUM Каждая пятая проживающая на территории Киргизии женщина репродуктивного возраста когда-либо в жизни делала аборт. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики, пишет «Kaktus.media».

Так, согласно официальным данным национального статистического комитета, только за 2017 год в Киргизии было сделано около 19,5 тысячи абортов.

В минздраве отмечают, что в мире ежегодно делается почти 22 миллиона небезопасных абортов, что негативно влияет на показатели материнской заболеваемости и смертности. Причинами, по которым многие женщины идут на такой шаг, стали неумение и нежелание планировать семью, неудачное применение контрацептивов, отсутствие знаний о методах контрацепции и ограниченный доступ к услугам по проведению безопасного аборта.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства здравоохранения, показатель применения средств контрацепции в Киргизии за последние 18 лет снизился — с 35% в 2000 году до 25% в 2017 году. При этом 19% женщин хотели бы отложить или исключить беременность, но не используют контрацептивы.

Также следует отметить, что в 2017 году показатель материнской смертности в республике вырос на 1,4%. За этот период во время родов или в течение нескольких дней после умерли 48 женщин.