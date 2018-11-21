Не прошло и три года: средства самообложения пустили в дело в Тетюшах

Тетюшский район, Татария, , 12:34 — REGNUM Исполнительный комитет Тетюшского района, получивший претензии от аудиторов Счётной палаты за неиспользование средств самообложения граждан, объявил аукцион на выбор подрядчика для реконструкции уличного освещения в г. Тетюши. На оплату контракта планируется использовать деньги, собранные с жителей в рамках самообложения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Счетная палата Татарии, проверив в 2018 году использование бюджетных средств в Тетюшском районе за 2015−2017 годы, обнаружила не использование средств, собранных в форме самообложения граждан.

«В районе имеются значительные остатки бюджетных средств — почти 9 млн. рублей, — которые выделялись для решения вопросов с привлечением средств самообложения граждан. Эти деньги не используются, в отдельных случаях — более 3 лет», — отметил аудитор Ильнур Мубараков в своём апрельском докладе.

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Прославились тетюшские власти и по итогам референдумов, прошедших 18 ноября 2018 года — в одном из сельских поселений района по 500 рублей будут собирать даже с пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны, а льготу предоставили преступникам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, студентам-очникам и служащим-срочникам. В самих Тетюшах в 2019 году также будут собирать по 500 рублей на различные нужды, но здесь в число льготников включили инвалидов первой группы, инвалидов, участников Великой Отечественной войны и боевых действий (и их вдов), а также многодетные семьи.

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Средства самообложения 2017 года частично планируется потратить на работы по освещению города Тетюши. Итоги аукциона на «строительство и реконструкцию уличного освещения в г. Тетюши за счет средств самообложения граждан (третья очередь)» подведут 6 декабря 2018 года. Завершить работы победитель должен до 28 декабря этого же года. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, начальная цена лота — 3 215 421 рубль.

Победитель должен будет пробурить 100 ям, установить стальные конструкции, остающиеся в теле бетона, бетонные фундаменты общего назначения под колонны, установить светильники и опоры, проложить трубы, проложить силовой кабель и выполнить прочие необходимые работы.

Напомним, 18 ноября 2018 года в 844 сельских и городских поселениях Татарии прошли референдумы по самообложению, в шести поселениях они из-за низкой явки признаны несостоявшимися.