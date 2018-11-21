Швейцарии пройдет референдум о коровьих рогах

Берн, , 11:28 — REGNUM Избиратели Швейцарии должны будут 25 ноября проголосовать по вопросу национальной значимости, уже разделившему альпийское государство, — субсидировать ли животноводов, позволяющим коровам и козам отращивать рога естественным образом, сообщает британское агентство Reuters.

Референдум по вопросу сохранения «достоинства скота» был инициирован 66-летним фермером Армэном Каполом, который называет себя «бунтарем». По его словам, после того как он «послушал» своих коров, он начал девятилетнюю кампанию по финансированию дополнительных пастбищ, которые нужны для рогатых животных. Благодаря этому он надеется остановить процесс обезроживания.

«Мы должны уважать коров такими, какие они есть. Путь у них будут рога. Когда смотришь на них, они всегда держат голову высоко и гордо», — подчеркнул Капол.

«Когда же рога убираются, они грустят», — добавил он.

Три четверти швейцарских коров, которые является национальным символом, лишены рогов или же выведены генетически таким образом, чтобы рождать без них. Капол отметил, что рога помогают коровам общаться, а также регулировать температуру своего тела. Он выступает за выделение по 190 швейцарских франков в год на каждую корову с рогами.