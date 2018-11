Создатель DOOM помогает сценаристам, пострадавшим во время пожара

Сакраменто, США, , 11:35 — REGNUM Во время череды масштабных пожаров в Калифорнии пострадало всё имущество семьи сценаристов Кристи Маркс и Рэнди Литтлджона. К помощи пострадавшим подключился известный разработчик видеоигр Джон Ромеро, выставив на онлайн-аукцион eBay специальный лот, посвящённый игре DOOM, сообщает «Игромания».

Джон Ромеро, один из основателей компании id Software, выставил на аукцион лот из трёх предметов. В него вошли: две раритетные дискеты с игрой Doom II: Hell on Earth и книга Девида Кушнера «Мастера DOOM: Как два парня создали империю и изменили поп-культуру». Ромеро поставит свой автограф на любом из предметов, а все заработанные средства пойдут на помощь Кристи Маркс и Рэнди Литтлджону.

Напомним, что Кристи Маркс — сценарист, известная по работе над играми Conquests of Camelot, The Legend of Alon D'ar, Hidden Chronicles и ряду телесериалов. Рэнди Литтлджон известен по своей работе над мультсериалами «Люди Икс: Эволюция», «Мыши-рокеры с Марса», «Звёздный форсаж» и «Хи-Мэн и Повелители вселенной». В поддержку авторов также была создана специальная кампания на сервисе GoFundMe.

