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Законопроект о новых требованиях для покупки оружия подготовлен в Госдуме

Общество

Меняются и правила получения охотничьего билета

Законопроект о новых требованиях для покупки оружия подготовлен в Госдуме
Цитата из х/ф «Таксист». Реж. Мартин Скорсезе. 1976. США
Арсенал оружия

Москва, 21 ноября 2018, 09:09 — REGNUM  Законопроект, повышающий возрастной порог для покупки оружия, подготовила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Предлагается ввести специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц с 18 до 21 года, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным образом жизни.

Планируется ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для этой возрастной категории: предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода (это может быть письмо от родителей); а также собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

По словам Яровой, собеседование будет проводиться Росгвардией. «Личное собеседование, наряду с дополнительными документами позволит дать объективную и развернутую оценку представленной информации, при необходимости провести дополнительные проверочные мероприятия, что, в комплексе, обеспечит качественно новый уровень в упреждении и профилактике преступлений лицами в возрасте 18−21 года с использованием оружия», — сказала она.

Законопроект не распространяется на лиц, служивших в армии, лиц, для которых охота является традиционным образом жизни, лиц старше 21 года, а также не потребует дополнительных действий от тех, кто уже имеет разрешение на оружие.

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Охота и охотоведение
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