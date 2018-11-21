В Южном университете проходит форум об идентичности на Кавказе

Ростов-на-Дону, , 07:53 — REGNUM Всероссийский научно-практический форум «Идентичности на Кавказе: от конфронтации к консолидации» проходит с 20 по 22 ноября в Южном федеральном университете (ЮФУ), сообщает пресс-служба вуза.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие профессор, министр просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии Ауес Кумыков, профессор, заведующий кафедрой прикладной социологии Ереванского государственного университета Артур Атанесян, руководитель Информационного отдела Донской митрополии Русской православной церкви протоиерей Даниил Азизов, имам-хатыб Центрального духовного управления мусульман Ростовской области Ильдар Синдикаев, врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.

«Для сохранения мира в сложных политических условиях прилагается много сил в области политики, дипломатии, безопасности. Но у образования сегодня особая роль. Именно на площадках университетов есть возможность выстраивания диалога и сохранения исторической памяти. Для того, чтобы мы жили в мирное время, мы должны понимать культуру и традиции тех народов, которые сегодня приезжают учиться нашу страну», — сказала Инна Шевченко, обращаясь к участникам.

В свою очередь, доцент Института социологии и регионоведения ЮФУ, научный руководитель форума Антон Сериков сообщил, что в прошлом году результатом форума стало создание журнала «Кавказский научный мост». Издание стало площадкой обсуждения проблем Юга России для учёных из разных стран: Турции, Ирана, стран Средней Азии и других. В этом году планируется обсудить создание института Кавказа. Создание такого научного центра организаторы мероприятия считают важным, поскольку «Россия — это страна регионов, Ростов являет столицей Юга России, а Южный федеральный университет — центр изучения региональных процессов».

В рамках форума пройдёт научная конференция историков-кавказоведов «Актуальные проблемы истории Кавказа и исторической памяти в регионе» и II Межрегиональный студенческий конкурс «Кавказовед года — 2018».