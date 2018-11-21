Концепция посёлка Тикси получила признание на фестивале «Зодчество»

Якутск, , 07:26 — REGNUM Градостроительная концепция арктического посёлка Тикси, разработанная выпускником Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Семеном Востриковым, получила признание на фестивале «Творчество студентов архитектурных ВУЗов и колледжей» в рамках XXVI международного фестиваля «Зодчество». Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба вуза.

«В Хабаровске от нашего института было выставлено восемь работ. Подготовка к выступлениям шла целый учебный год. Семен Востриков в Хабаровске получил золотой диплом дальневосточного смотра», — сообщил заведующий кафедрой «Архитектура и городское строительство» СВФУ Николай Алексеев.

Отмечается, что Тикси был выбран, поскольку является научным центром, рассказал научный руководитель. Тема выпускной работы называлась «Градостроительная концепция города замкнутого цикла в экстремальной среде Арктической зоны республики на примере поселка Тикси».

«Там есть морской порт, военная база как рубеж страны, аэропорт. Также сейчас проходит реконструкция старого поселка в целом. Совместно с Семеном Востриковым разработали концепцию того, как может в будущем развиться город замкнутого цикла, то есть город с энергосберегающими технологиями», — пояснил Николай Алексеев.

Фестиваль «Зодчество» — событие национального масштаба с зарубежным участием, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России.

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