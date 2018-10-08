Порт Тикси в Якутии намерены реконструировать: он станет частью Севморпути

Якутск, , 08:42 — REGNUM Вопрос необходимости реконструкции морского порта Тикси в Булунском районе Якутии обсуждался в правительстве РФ на совещании о приоритетных задачах развития Арктической зоны. Предполагается, что после восстановления он станет частью Северного морского пути, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе постоянного представительства Якутии при президенте РФ.

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«Порт в Тикси рассматривается в роли базового пункта управления инфраструктурой в Восточной части Севморпути. Он будет иметь большое значение как в области народного хозяйства, так и в сфере национальной безопасности», — отметил представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов.

Задача обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути к 2024 году до 80 миллионов тонн была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным.

«Для того чтобы выполнить эту задачу, необходимо знать, какое количество портов должно быть на протяженности Северного морского пути, как обеспечены безопасность судов, их бункеровка, обслуживание, связь, спасение. На эти все вопросы я тоже, честно говоря, ответов конкретных не услышал», — отметил в ходе совещания полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Тикси также намерены построить военный городок, его возведение уже начато.

«Теперь Северный флот берёт под плотный контроль весь Северный морской путь, глобальное значение которого возрастает очень быстро. Опираясь на стационарные базы ПВО с их радиоэлектронными, метеорологическими и боевыми возможностями, флот усилит и контроль над Арктикой с её недавно открытыми природными ресурсами», — заявлял присутствовавший на старте строительства военного городка в Тикси командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.