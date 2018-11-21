План озеленения: Власти КНР увеличат покрытие лесами к 2020 году до 23,04%

Пекин, , 07:14 — REGNUM В Китае представлен план по улучшению озеленения и развития внутренних экологических ресурсов, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

В рамках плана, представленного Национальной администрацией лесничества и пастбищ КНР, степень покрытия лесами будет увеличена к 2020 году до 23,04%, в то время, как объем лесных ресурсов увеличится до 16,5 млн кубометров.

Страна ставит перед собой задачу увеличения покрытия растительностью на пастбищах до 56% к 2020 году и восстановить 10 млн га запустыненных земель за указанный период. В этих целях также будут привлекаться добровольцы и общественность.

Читайте также: Власти Пекина намерены с помощью волонтеров посадить 1 млн деревьевНапомним, что количество запустыненных земель в Китае сократилось на 150 млн му (10 млн га) с 2012 года, в то время, как количество лесов увеличилось на 508 млн му, которые были специально высажены. Таким образом общее покрытие лесами в Китае увеличилось до 21,66%.

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