В Китае по традиции готовятся выбрать слова и иероглифы 2018 года

Пекин, , 07:00 — REGNUM Ежегодная кампания по выбору китайского иероглифа и слова года 2018 стартовала 20 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

В рамках мероприятия будут выбраны китайские иероглифы и слова, которые стали популярны за год, были сызнова придуманы или широко распространены по интернету. Организатором выступает Китайский национальный центр мониторинга и исследований языка и коммерческой прессы.

Мероприятие проводится уже 13-й год подряд. Целью кампании является ухватить особенно яркие моменты 2018 года в сфере изменений и развития языка, как отмечают организаторы. В 2017 году в список попали слова и выражения «новая эпоха», «исконные чаяния» и «общество единой судьбы для всего человечества».

В 2018 году мероприятие пройдет в три этапа, которые продлятся в течение месяца. С 20 ноября по 3 декабря граждане смогут предложить на сайте слова, которые им кажутся наиболее интересными.

С 4 по 8 декабря эксперты изучат все предложения и составят список кандидатов перед тем, как с 9 по 19 декабря состоится голосование. Результаты его будут объявлены 20 декабря. Кроме того, будут выбраны 40 слов, символизирующие сорокалетие реформ открытости в Китае.