На севере китайского Синьцзяна для туристов запущены «воздушные автобусы»

Урумчи, Китай, , 06:05 — REGNUM В Алтайском округе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая запущены вертолетные и легкомоторные самолетные маршруты для демонстрации туристам видов на заснеженные пейзажи региона в рамках развития зимнего туризма, сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Вертолеты будут летать по трем маршрутам, связывающим город Алтай, озеро Канас и снежный курорт Хэму, в то время, как самолет Kodiak-100 будет летать между городом Алтай и уездом Фуюнь, сообщили в одной из авиационных компаний города Алтая.

Заместитель главы бюро туризма Алтайского округа Вэй Хунбин выразил надежду, что запуск «воздушных автобусов» пробудит местный туризм от его ежегодного «зимнего сна». По его словам, раньше развитию туризма в зимний период в регионе мешал недостаток транспорта.

Отметим, что Алтайский округ является одним из ключевых туристических направлений Синьцзяна, прежде всего благодаря озеру Канас. В последние годы власти стремятся ускорить развитие туризма в регионе, предлагая горнолыжные базы и прочую зимнюю активность. Зимой 2017 года округ посетило порядка 2,26 млн туристов, ожидается, что нынешняя зима увеличит этот показатель до 3 млн.

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