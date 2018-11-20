Монополизация на рынке учебников опасна для будущего страны – эксперт

Москва, , 18:20 — REGNUM Монополия в сфере образования — вред, считает вице-президент Академии реальной политики Сергей Соловьев. Об этом она заявил 20 ноября, комментируя письмо главы Комитета по делам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой на имя главы российского правительства Дмитрия Медведева.

«Монополизация рынка школьных учебников в результате приведет к тому, что знания нынешнего поколения учеников будут весьма однобокими. Со всеми вытекающими отсюда последствиями как для самих школьников, так и для будущего страны в целом», — отметил Соловьев.

Депутат обратилась с просьбой к премьер-министру разобраться в ситуации, сложившейся на рынке издания школьных учебников.

Как пишет Плетнева, положение дел в этой сфере вызывает уже тревогу в профессиональном сообществе. Парламентарий обратила внимание, что учителей волнует вопрос не только о сокращении числа учебных пособий на 30%, но и о выполнении Министерством просвещения поручения президента Владимира Путина о повышении качества экспертизы учебников.

«Со слов педагогов известно, что сейчас фактическим монополистом на издательском рынке является издательство «Просвещение», — пишет Плетнева в своем письме премьеру. — За период 2014—2017 гг. бюджетные закупки учебников «Просвещения» выросли вдвое, доля группы в общем объеме госзакупок приблизилась к 70%. Учебники и методические пособия других издательств, которые пользовались популярностью в педагогической среде, практически исчезли».

В связи с создавшейся ситуацией глава думского комитета предложила Дмитрию Медведеву дать поручение соответствующим ведомствам проверить данные сведения и, в случае их подтверждения, устранить нарушения.

Как пишут СМИ, сегодня почти две трети школьных учебников приходятся на долю издательства «Просвещения». И объем госзаказа у него продолжает расти. Как отмечают участники рынка, зачастую это достигается далеко не всегда рыночными методами. Например, одним из способов устранения конкурентов являются судебные тяжбы. Издательство зарегистрировало своим товарным знаком изображение, очень похожее на знак соответствия учебников федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). И теперь нередко его юристы оспаривают в судах использование знака соответствия другими издательствами.

«Как вообще «Просвещению» удалось застолбить за собой товарный знак, имитирующий знак соответствия учебников ФГОС? — комментирует ситуацию Сергей Соловьев. — Насколько мне известно, это далеко не все методы «работы» на рынке школьной литературы, которые практикует издательство. Поэтому нет ничего удивительного в том, что показатели прибыльности у него самые высокие в отрасли — почти 39%. При этом количество наименований пособий, выпускаемых издательством, — всего лишь 40% от всей номенклатуры ФПУ».

По словам Соловьева, первенство «Просвещения» в отрасли не может не происходить в том числе благодаря административному ресурсу, и депутат приводит в качестве примера неоднократные случаи, когда чиновники департаментов образования обязывали муниципальные школы закупать исключительно учебники этого издательства. В частности, как сообщало московское УФАС, в 2016 году более 194 тыс. учебников для столичных школ было заказано в нарушение закона.

По данным ведомства, департамент образования столицы направил в адрес 136 школ письмо с рекомендацией о заказе учебников у издательства «Просвещение», что является нарушением закона о защите конкуренции.

«Чтобы исправить деформацию рынка школьных учебников, возникшую из-за действий некоторых чиновников и коммерсантов, необходимо неотложное вмешательство правительства. И, судя по всему, начинать нужно с подключения контролирующих органов, которым следует разобраться, благодаря чему так стремительно растут госзаказы только в одном направлении. В противном случае, не исправив ситуацию, мы рискуем получить поколение молодых людей с ограниченным кругозором и однобокими знаниями», — считает Сергей Соловьев.