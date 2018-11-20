Разработчик игры Diablo раскритиковал политику Blizzard

Ирвайн, США, , 17:24 — REGNUM Ведущий дизайнер оригинальный игры Diablo Дэвид Бревик подверг критике политику компании Blizzard во время прямой трансляции вместе со своей женой. Часть игровой общественности обратила внимание на слова разработчика после провального анонса Diablo: Immortal в ноябре, сообщает Variety.

Во время прямой трансляции и игры в Path of Exile (идейный наследник серии Diablo) Бревик критиковал и пародировал поведение руководства компании Blizzard. По словам разработчика Diablo, компания Activision поглощает Blizzard и оставляет её без лучших сотрудников. Эти слова — отсылка к уходу Майка Мордхейма, одного из основателей Blizzard Entertainment.

Несмотря на резкие высказывания в сторону политики Blizzard и Activision, Бревик сообщил, что на самом деле не знает, как обстоит ситуация в стенах компании. Разработчик сообщил, что всё сказанное им во время прямой трансляции — лишь субъективные предположения. Однако после анонса Diablo: Immortal, негативно воспринятого игроками, фанаты обратили особенное внимание на слова Бревика, отмечая, что он был прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ежегодной игровой выставке BlizzCon компания Blizzard анонсировала свой первый мобильный проект — Diablo: Immortal. Геймеры, ожидающие анонс Diablo 4, подвергли новый проект критике. Мобильную игру назвали «пощёчиной для всего сообщества». Также фанаты франшизы создали специальную петицию на Change.org об отмене выхода игры.

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