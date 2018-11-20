Названы регионы и отрасли, где происходит больше всего трудовых конфликтов

Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Специалисты Центра мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов определили регионы и отрасли, где в 2018 году происходило наибольшее количество трудовых конфликтов, а также назвали их причины и итоги, сообщает ИА REGNUM. Как выяснилось, конфликты между работниками и работодателями становятся всё более радикальными.

За период января-октября 2018 года эксперты Центра зарегистрировали в целом по стране сообщения о 118 социально-трудовых конфликтах (СТК). Это на 22% меньше по отношению к 2016 году и на 13% меньше — к 2017 году.

«В разрезе федеральных округов наблюдались разнонаправленные тенденции. Уменьшилось количество СТК, по сравнению с 2017 годом, в ЮФО и СЗФО, возросло — в ДФО. В других федеральных округах количество СТК сохранялось приблизительно на одном уровне», — подсчитали наблюдатели.

Наибольшее количество трудовых конфликтов в течение первых 10 месяцев текущего года зарегистрировано в Центральном — 26 (23% от общего количества), Уральском — 18 (15%), Дальневосточном — 18 (15%), Приволжском — 17 (14%) и Сибирском — 16 (13%) федеральных округах.

Некоторое снижение количества СТК в 2018 году эксперты связывают с тем, что весной внимание общества было сосредоточено на проведении выборов президента РФ, а летом и в начале осени произошло смещение протестного потенциала в сферу пенсионной реформы. К концу 2018 года эксперты ожидают увеличения количества СТК до уровня прошлых двух лет, поскольку «кардинального улучшения социально-трудовой обстановки не наблюдается», отмечают они.

Наиболее конфликтными субъектами РФ в январе-октябре 2018 года стали Москва (8 социально-трудовых конфликтов), Курганская область (5), Сахалинская область (5), Воронежская область (4), Челябинская область (4), Свердловская область (4).

Сахалинская область вошла в число наиболее конфликтных регионов впервые за три года. Курганская и Воронежская области в предыдущие годы также имели одни из самых низких показателей конфликтности трудовых отношений.

Самыми конфликтными отраслями за истекшие месяцы 2018 года стали обрабатывающие производства (32 социально-трудовых конфликта, 27% от общего числа), строительство (23 СТК, 20%), транспорт (20 СТК, 17%).

Эксперты отметили постепенное снижение напряженности социально-трудовых отношений в сфере ЖКХ и учреждениях образования. В то же время в здравоохранении зафиксировано увеличение количества СТК по причинам снижения уровня оплаты труда и сокращений.

В 2018 году 71% социально-трудовых конфликтов зарегистрированы на предприятиях частной формы собственности, 29% — на предприятиях, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.

58% СТК произошли на крупных предприятиях с числом сотрудников свыше 250 человек, 30% — на средних предприятиях численностью от 100 до 250 человек, 13% ‑ и на малых предприятиях.

В более чем 2/3 случаев причиной трудовых конфликтов стали задержки или невыплата заработной платы. Оставшаяся доля занята конфликтами из-за снижения зарплаты, сокращения числа работников, нарушений условий труда.

В бюджетной сфере выросла доля конфликтов, связанных с невыплатами надбавок, доплат и компенсаций. Кроме того, по сравнению с прошлым годом увеличилась доля СТК, связанных с ликвидацией предприятий.

«Средняя продолжительность завершившихся СТК в 2018 году увеличилась и составила 28 дней (2016 год — 15 дней, 2017 год — 19 дней), что указывает на увеличение масштабов противостояний между работниками и работодателями, усилении противоречий в ходе СТК и невозможности продуктивно и в краткие сроки их урегулировать», — отметили авторы исследования.

Они также обращают особое внимание на увеличение количества угроз забастовок и состоявшихся забастовок, как самой сильной и эффективной формы протеста трудящихся. По мнению экспертов, это говорит о дальнейшей радикализации действий в ходе конфликтов и ослаблении результативности социального диалога между работодателями и работниками.

По предварительным итогам января-октября 2018 года, 22% социально-трудовых конфликтов завершились полным удовлетворением требований работников, что на 7% больше, по сравнению с 2017 годом. 61% конфликтов текущего года завершились частичным удовлетворением требований, в 17% случаев работникам было полностью отказано в удовлетворении выдвигаемых требований.