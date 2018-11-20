В Москве, Петербурге и Севастополе не будут создавать мусорные полигоны

Москва, , 14:35 — REGNUM Москву, Санкт-Петербург и Севастополь частично выводят из-под действия мусорной реформы на три года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября.

Предлагается наделить города федерального значения Москву, Санкт-Петербург и Севастополь правом до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ региональными операторами.

«Новые объекты по переработке мусора не могут создаваться на территории городов федерального значения. Города федерального значения должны вступить в договорные отношения с другими субъектами РФ, а для этого там уже должны быть территориальные схемы и размещения и установлены тарифы», — пояснил один из авторов законопроекта депутат Николай Гончар («Единая Россия»).

Таким образом, в трех городах деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению, захоронению твердых коммунальных отходов будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий, утвержденным высшим исполнительным органом государственной власти данного субъекта РФ по согласованию с уполномоченном правительством РФ ФОИВом, а плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами будет взиматься в составе платы за содержание жилого помещения.

«Речь не идет о создании преференций, мы убираем дискриминационные моменты, у других регионов есть право создавать мощности по захораниванию отходов, а у трех нет. Мы убираем небольшой юридический момент», — отметил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Это в чистом виде лоббизм, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о регионах-мусорках Москвы

Читайте развитие сюжета: В Госдуме предложили запретить мусорные полигоны в крупных городах