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Звезды фигурного катания откроют Губернской каток в Туле

Общество

Каток зальют в преддверии нового года в центре города

Тула, 20 ноября 2018, 12:14 — REGNUM  Торжественное открытие Губернского катка на главной площади Тулы состоится в 19:00 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области Губернский каток откроется по инициативе губернатора Алексея Дюмина, на средства фонда развития региона «Перспектива».

В этом году открытие приурочили к старту мероприятий в рамках проекта «Тула — Новогодняя столица России». На церемонию открытия приглашены прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Каток на главной площади Тулы будет работать уже вторую зиму. Как и ранее, его смогут посетить все желающие бесплатно. В этом году на главной площади Тулы установят ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.

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