В Казахстане планируют возродить массовый школьный туризм

Астана, , 11:40 — REGNUM Ассамблея народов Казахстана (АНК) запустит республиканско-туристическую экспедицию «Ел тану» для школьников, заявил заместитель председателя АНК Леонид Прокопенко на расширенном заседании ассамблеи, сообщает 20 ноября агентство «Казинформ».

Прокопенко добавил, что ассамблея внесет свой вклад в возрождение массового школьного туризма по регионам страны. Экспедиция будет проходить в формате взаимного посещения регионов школьниками и молодежью.

Прокопенко также предложил усилить военно-патриотическое воспитание молодежи путем открытия при домах дружбы военно-патриотических клубов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября министерство обороны Казахстана и акимат (администрация) Чимкента подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Стороны договорились о сотрудничестве в военно-патриотическом воспитании молодежи.

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