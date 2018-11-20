Журналисты впервые посетили Фукусиму-1 в Японии спустя 7 лет после аварии

Токио, , 12:23 — REGNUM Журналисты впервые посетили АЭС «Фукусима-1» после катастрофы семилетней давности. Они побывали на главных диспетчерских №3 и №4. Ранее отмечалось, что эти диспетчерские, отвечающие за соответствующие реакторы, были наиболее подвержены радиации.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», интерьер помещений остался почти нетронутым. На стене были записи, отражающие те обстоятельства, с которым столкнулись рабочие 7 лет назад во время катастрофы. «Такое чувство, будто время остановилось», — отметили журналисты. Сейчас пол в рабочих помещениях электростанции покрыт специальной полиэтиленовой пленкой, защищающей от радиации, которая составляла 6 микрозивертов/час при норме 0,2.

Ядерный кризис на АЭС «Фукусима-1» был спровоцирован землетрясением магнитудой 9 и последовавшим за ним цунами, которое затопило объект 11 марта 2011 года.