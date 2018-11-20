В Польше пройдут реабилитацию 25 боевиков ВСУ

Киев, , 10:51 — REGNUM 25 участников различных украинских военных формирований, раненные в ходе войны в Донбассе, прибыли в Польшу на реабилитацию, сообщил 19 ноября официальный сайт министерства обороны Украины.

Боевиков принял реабилитационный центр «Добрый брат», расположенный в польском городе Осек возле Гданьска, который специализируется на лечении пациентов с ортопедическими и неврологическими заболеваниями.

Данная группа — уже десятая по счёту. Всего за четыре года войны центр принял более 200 боевиков.

Напомним, по данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, небоевые потери, вызванные умышленными убийствами и суицидами в рядах ВСУ, достигли 900 человек. Прокурор считает основной причиной этого явления отсутствие психологической помощи участникам карательной операции в Донбассе.

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