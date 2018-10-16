Украинской армии нужны психиатры. Главный военный прокурор Украины Матиос

Киев, , 17:44 — REGNUM Небоевые потери украинских военных от суицидов и умышленных убийств с начала войны в Донбассе достигли почти 900 человек, заявил 16 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112. Украина».

По словам Матиоса, эта статистика ужасна. Причинами такого положения дел он считает посттравматические расстройства психики.

Главный военный прокурор Украины заявил, что к расстройствам психики приводят «последствия войны» и некие «предпосылки, приводящие к разбалансировке восприятия действительности и реальности».

Что именно выступает в роли таких «предпосылок», Анатолий Матиос уточнять не стал.

В качестве мер для борьбы с этим явлением главный военный прокурор Украины предложил расширять в ВСУ штаты военных психиатров и психологов и проводить для них бесплатные учебные курсы под руководством иностранных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, еще более многочисленными являются случаи самоубийств среди демобилизованных или уволившихся участников карательной операции Украины против Донбасса. Напомним, в ее результате погибло не менее 10 тыс. человек, подавляющее большинство из которых — мирные жители.

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