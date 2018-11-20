Украинские водители заблокировали пункт пропуска на границе с Белоруссией

Новая Гута, Украина, , 09:49 — REGNUM В ночь с 19 на 20 ноября владельцы нерастаможенных авто на еврономерах заблокировали пункт пропуска «Новая Гута — Новые Яриловичи», сообщило 20 ноября белорусское издание «Сильные новости».

Пункт пропуска заблокирован с украинской стороны.

«Автобус остановила полиция и сообщила, что на границе забастовка. На въезде на погранпереход поперек дороги на «аварийке» стояло около 10 машин, и около 20 человек, которые просто ходили по кругу. Они не впускали и не выпускали ни машины, ни рейсовые автобусы. Я вынужден был выйти из автобуса и пройти две границы пешком», — сообщил изданию пассажир автобуса Киев — Гомель.

Протестующие требуют отмены законов Украины №8487 и №8488 и удешевления растаможки подержанных автомобилей, в частности отмены коэффициента возраста машины при расчёте стоимости акциза.

Напомним, 18 ноября украинское движение «АвтоЕвроСила», которое объединяет владельцев нерастаможенных автомобилей, заявило о проведении бессрочных акций протеста на всей территории Украины. По оценке организаторов, в акции примут участие до 50 тыс. протестующих.

Ранее в Закарпатье местные жители заблокировали международную трассу, требуя снизить цену на газ, а также удешевить растаможку подержанных автомобилей.

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