В Закарпатье протестующие перекрыли трассу и требуют снизить цену на газ

Нижние Ворота, Украина, , 15:34 — REGNUM В Закарпатье местные жители заблокировали движение на международной трассе «Киев — Чоп» и требуют снизить цену на газ, сообщил 19 ноября телеканал 112.ua.

Акция собрала около сотни протестующих. Помимо снижения тарифов на коммунальные услуги они требуют упростить растаможку автомобилей на еврономерах, рассказали в местной полиции.

Участники ожидают прибытие на место проведения акции протеста руководства области, в частности главу Закарпатской администрации Геннадия Москаля.

Журналисты 112.ua сообщили, что в пробке стоит спецтранспорт «Укрэнерго», из-за чего треть области рискует остаться без электричества.

Напомним, 19 ноября в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть с требованием починить теплотрассу и дать отопление. В ходе протеста возникла потасовка между участниками акции и недовольными водителями.

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