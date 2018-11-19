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В Закарпатье протестующие перекрыли трассу и требуют снизить цену на газ

Общество

Участники акции ждут руководство области

Нижние Ворота, Украина, 19 ноября 2018, 15:34 — REGNUM  В Закарпатье местные жители заблокировали движение на международной трассе «Киев — Чоп» и требуют снизить цену на газ, сообщил 19 ноября телеканал 112.ua.

Акция собрала около сотни протестующих. Помимо снижения тарифов на коммунальные услуги они требуют упростить растаможку автомобилей на еврономерах, рассказали в местной полиции.

Участники ожидают прибытие на место проведения акции протеста руководства области, в частности главу Закарпатской администрации Геннадия Москаля.

Журналисты 112.ua сообщили, что в пробке стоит спецтранспорт «Укрэнерго», из-за чего треть области рискует остаться без электричества.

Напомним, 19 ноября в Киеве жители улицы Зоологической перекрыли проезжую часть с требованием починить теплотрассу и дать отопление. В ходе протеста возникла потасовка между участниками акции и недовольными водителями.

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