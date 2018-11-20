За неадекватнуюв борьбе за экологию пострадали 404 китайских чиновника

Пекин, , 09:14 — REGNUM Центральные власти Китая после проведенной серии проверок признали 404 чиновников в 10 провинциальных регионах страны ответственными за нанесенный урон окружающей среде, сообщили в Министерстве экологии Китая, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

Проверка проводилась с 30 октября по 6 ноября 2018 года. За это время, к 16 ноября в общей сложности 32 человека были задержаны или облажены штрафами общим размером 33,25 млн юаней (около $4,8 млн), которые были возложены на лиц, признанных виновными в ненадлежащей защите окружающей среды.

Инспекция посетила провинции Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Аньхой, Шанодун, Хубэй, Хуань, Сычуань, Гуйчжоу и Шэньси. Были выявлены множественные проблемы с адекватностью имплементации мер по улучшению экологии в указанных регионах.

Инспекция стала частью общекитайской кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды, порожденным десятилетиями стремительного промышленно-экономического роста, за которые крупнейшие китайские города оказались затянуты смогом, а вода в водоемах оказалась крайне загрязненной.

Напомним, что Китай в последнее десятилетие активно взялся за улучшение экологической обстановки в городах. Однако, несмотря на принимаемый ряд мер, зачастую Пекин и окружающие районы оказывается под властью сильнейшего смога.

Читайте ранее в этом сюжете: Код «желтый»: воздух Пекина вновь окутал едкий смог

Читайте развитие сюжета: В китайском Даляне общественный транспорт будет экологичным уже к 2020 году