В Китае пассажиры автобусов чаще становятся агрессорами, чем водители

Пекин, , 08:02 — REGNUM Китайские суды рассмотрели 223 уголовных дела, связанных с конфликтов между пассажирами и водителями автобусов, которые произошли с 2016 года по 31 октября 2018 года, сообщает Верховный народный суд Поднебесной, передает 19 ноября агентство Синьхуа.

Количество конфликтов, возросло на 4,8% с 2016 по 2017 годы, при этом более половины случаев связаны с агрессией пассажиров против водителей. Почти 30% пассажиров, участвовавших в конфликтах, пытались отнять у водителя управление транспортным средством. Почти 60% споров были вызваны недопониманием в вопросе, где необходимо водителю сделать остановку. Почти 70% нарушителей — со стороны пассажиров, или лишь в 20% случаев агрессорами становились водители.

Вдобавок ко всему, более 55% пассажиров, ставших фигурантами уголовных дел, были признаны виновными в создании опасных ситуаций, угрожающих здоровью, жизни и безопасности других пассажиров. Порядка 57% водителей признаны виновными в умышленном причинении вреда.

Отметим, что иногда конфликты между пассажирами и водителями общественного транспорта принимают совершенно трагический оборот для всех находящихся в транспортном средстве. Самый серьезный случай произошел в китайском Чунцине в конце октября, когда пассажирка повздорила с водителем и попыталась отнять у него рулевое колесо. Автобус пробил ограждение и рухнул с моста в реку. Никто из 15 находившихся на борту 15 человек не выжил. Автобус пришлось извлекать с глубины 74 метра.

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