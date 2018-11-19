Зоозащитники: запрещенные в ЕС меховые фермы переносят на Украину

Киев, , 21:58 — REGNUM Европейские предприятия начинают переносить меховые фермы на Украину, заявил глава общественной организации «Единая планета» Антон Вакуленко, сообщает 19 ноября УНИАН.

По его словам, на Украине никак не регулируется бизнес по выращиванию пушных животных для изготовления меховых изделий, тогда как в ЕС пушные фермы запрещены. В результате предприятия переносят производство меха из ЕС на Украину. Вакуленко отметил, что уже планируется строительство трех ферм, где будут выращивать пушных животных на одежду.

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Напомним, по данным государственной экологической инспекции Украины, за последние 10 лет арабские браконьеры уничтожили в стране несколько миллионов диких певчих птиц.