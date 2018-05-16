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За 10 лет браконьеры вывезли с Украины птиц на $2,5 млн

Экономика

Животные гибнут миллионами

За 10 лет браконьеры вывезли с Украины птиц на $2,5 млн
Птицы

Киев, 16 мая 2018, 14:55 — REGNUM  Арабские браконьеры уничтожили на Украине несколько миллионов диких певчих птиц за последние 10 лет, заявил замглавы государственной экологической инспекции Украины Виктор Канцурак, сообщает 16 мая УНИАН.

По его словам, на Украине орудует банда браконьеров, возглавляемая лицами из арабских стран. Преступники вылавливают таких птиц, как синицы, щеглы, чечетки, чижы и массово вывозят их в Ливан, Оман, Катар, Иорданию, Кувейт, Ливию, ОАЭ.

При этом за пойманную птицу на Украине браконьеры получают 50 гривен ($2), тогда как в арабских странах эти же птицы продаются по $30−50 за штуку.

Канцурак отметил, что во время транспортировки и ловли погибают огромное количество птиц, счет идет на миллионы. Всего за 10 лет браконьеры нанесли Украине ущерб на $2,5 млн.

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Замглавы госэкологической инспекции добавил, что официально на ловлю каждой птицы министерство экологии Украины должно выдавать разрешение. После этого, поймав птицу, нужно получить ветеринарный паспорт о том, что животное не болеет. Однако за 10 лет минэкологии Украины не выдало ни одного разрешения.

Напомним, ранее министерство экологии и природных ресурсов Украины в четыре раза увеличило штрафы за браконьерство на все виды животных.

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Браконьерство
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