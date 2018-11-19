Вопросы веры политизировать недопустимо — Затулин

Каир, , 16:58 — REGNUM Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, председатель Комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) Константин Затулин принял участие в заседании Секретариата Ассамблеи, который начал свою работу 15 ноября в столице Египта Каире.

Члены делегации встретились с послом России в Египте Сергеем Кирпиченко при участии председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамскиого Илариона, представителя Патриарха Московского и всея Руси при Александрийском Патриаршем престоле священника Виктора Кулагаи и других священнослужителей.

Кроме того, парламентарии присутствовали на приеме у Святейшего папы Патриарха Александрийского и Всея Африки Феодора II, а 16 ноября участвовали в заседании Секретариата МАП и проводили встречу с Патриархом Коптской православной церкви Тавадросом II.

Приводим текст выступления депутата Константина Затулина на заседании Секретариата Ассамблеи от имени российской делегации полностью:

«Уважаемые участники заседания, те из вас, кто участвовал, в юбилейной, XVII Ассамблее нашей организации летом этого года в Афинах, наверное, помнят то, что после очень подробного обсуждения, и выступлений ряда делегатов и гостей, мы внесли в принятую на Ассамблее декларацию фразу: «Поддерживая усилия Церквей к единству и осуждая любые расколы и преследования православных Церквей на канонической территории их служения…». В преамбуле это предшествует резолютивной части декларации XVII Межпарламентской Ассамблеи Православия.

Не является, наверное, ни для кого секретом, что в настоящее время отношения между Вселенским Патриархатом, принявшем на своем Синоде церквей целый ряд решений по православной Церкви на Украине, и Московским Патриархатом развиваются в очень неблагоприятном направлении. По сути, Патриарх Московский и Всея Руси вынужден был прекратить всякое каноническое взаимодействие со Вселенским Патриархатом по той причине, что Русская Церковь не согласна с принятыми на Синоде Вселенского Патриархата решениями, вторгающимися в полномочия Русской Православной Церкви. Это, безусловно, не может не отразиться на всех других обстоятельствах. Это создает, к сожалению, плохую атмосферу во взаимоотношениях между верующими, провоцирует дальнейшую политизацию вопросов веры на Украине.

То, о чем я сейчас говорю, является общим мнением российской делегации. Мы хотели бы его приобщить к материалам нашего Секретариата в качестве заявления российской делегации. Мы считаем, что нужно предпринять все усилия для того, чтобы решения, принятые Межпарламентской ассамблеей, в том числе и те положения, которые касаются недопущения расколов и нарушений канонического права, разделялись во всем православном мире и не было попыток в дальнейшем примешивать политические вопросы к религиозным.

Безусловно, наша организация не является церковной. Это политическое, межпарламентское объединение, но поскольку мы объединяемся все на почве уважения к Православию, мы обязаны об этом сказать.

Мы, со своей стороны, намерены продолжать участвовать в Межпарламентской Ассамблее и делать все возможное для того, чтобы все эти распри и расколы в перспективе ушли в прошлое. Но мы хотим, чтобы всем было очевидно и ясно, всем нашим уважаемым коллегам и депутатам: мы никогда не согласимся на то, чтобы кто-либо, — касается это Русской Православной Церкви или, допустим, Церкви всей Африки, или, допустим, какой-либо другой, Сербской или Грузинской православной Церкви, — кто-либо, кроме тех, кто на этой канонической территории призван окормлять верующих, принимал решение, исходя из политической конъюнктуры.

Мы вчера были вместе с вами на приеме у Святейшего Папы — Патриарха Александрийского и Всея Африки. Мы впечатлены этой встречей и той огромной работой, религиозной и церковной, не только миссионерской, но и благотворительной, которую взвалил на свои плечи Папа Патриарх Александрийский и его замечательные сотрудники, в числе которых не могу не упомянуть нашего друга митрополита Замбии и Малавии Иоанниса. Вы можете себе представить, что бы произошло, если по такому же поводу, как это случилось с Украиной, кто-либо стал вмешиваться в дела Александрийского Патриархата в Африке и изобретать на этих территориях отдельные православные Церкви со своими предстоятелями, причем делать это без консультаций, без согласия со стороны канонического патриарха?

Ровно такая ситуация, к сожалению, возникла сейчас на Украине. И мы видим усилия неправославных стран, не имеющих к нам никакого отношения, которые пытаются учить нас, православных, во что мы должны верить и как мы должны организовывать Церковь. Я имею в виду, в том числе официальные усилия Госдепартамента Соединенных Штатов и его назначенцев, специально для этого направленных.

Вот, собственно, все, что мы считали нужным вам сказать. Мы намерены работать с Межпарламентской ассамблеей, но мы хотим, чтобы все наши коллеги хорошо понимали ситуацию, в которой мы сейчас оказались не по своей воле. Спасибо».