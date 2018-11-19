Делегация Совета Федерации посетила социальные учреждения Курска

Курск, , 16:43 — REGNUM Делегация Совета Федерации во главе с председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андреем Кутеповым прибыла в Курск 19 ноября. Как сообщила пресс-служба областной администрации, в аэропорту сенаторов встретил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

В состав делегации вошли представители комитетов по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, конституционному законодательству и государственному строительству, по регламенту и организации парламентской деятельности, по науке, образованию и культуре и по социальной политике.

Как передаёт «Курская правда», во время визита в школу № 61 Андрей Кутепов рекомендовал изучить московский опыт совместной работы детсадов и школ, которая облегчает переход детей к школьной жизни. Здание детской областной клинической больницы члены делегации назвали устаревшим и не соответствующим стандартам XXI века.

После осмотра социальных объектов делегация отправилась на встречу с органами исполнительной власти Курской области и ответственными за взаимодействие с общественными организациями, руководством и членами Общественной палаты Курской области и представителями некоммерческих организаций.