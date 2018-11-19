Эксперт: препятствий для начала онлайн-продаж алкоголя в России нет

Москва, , 16:38 — REGNUM Никаких объективных препятствий для продажи алкоголя онлайн не существует, все действующие правила и ограничения можно соблюдать при продажах в интернете точно так же, как при продажах в магазинах, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 19 ноября, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, комментируя сообщения о возможном переносе начала интернет-продаж алкогольной продукции.

Как сообщалось ранее, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство пока не приняло необходимые для запуска онлайн-продаж алкоголя нормативные акты, поэтому легализация продажи спиртного в интернете может начаться не в 2019 году, как это планировалось ранее, а позже.

Ранее проект закона был согласован со всеми профильными ведомствами, кроме Минздрава и Роспотребнадзора, с которыми были подписаны протоколы разногласий. В этих ведомствах полагают, что документ противоречит государственной политике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

В предложении разрешить продажу алкоголя в интернете нет ничего страшного. Все нынешние правила можно соблюдать и при продажах онлайн. Возраст покупателя, с одной стороны, может быть проверен по карте, которой он оплачивает покупку, с другой — доставивший заказ тоже может попросить предъявить паспорт.

Развитие онлайн-торговли — это всемирная тенденция. И алкоголь является точно таким же продуктом, как и все остальное. Никаких препятствий для начала онлайн-продаж в России нет. И Минздрав уже однажды выдавал положительного заключение, а потом передумал.

Интернет — это не новый канал продаж. Алкоголь продается там и сейчас, просто это происходит нелегально. Действуют десятки тысяч сайтов, а куда при этом смотрит Минздрав, непонятно. Как раз легализация и позволит оградить от этого детей. К тому же государство сможет заработать на выдаче лицензий, — отметил Дробиз.