Совладельцем средневекового замка во Франции можно стать за 50 евро

Ньор, Франция, , 15:23 — REGNUM На краудфандинговой площадке dartagnans.fr проводится сбор средств на восстановление замка XIV века Château de l'Ebaupinay в районе Дё-Севр на западе Франции. Цель кампании — 650 тыс. евро. Из них собирали уже более 418 тыс. евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Любой желающий может стать совладельцем исторического строения, пожертвовав 50 евро. Кроме того, у каждого инвестора есть возможность стать акционером компании, владеющей замком, внеся на счёт плату в размере 1 евро. Все инвесторы смогут принять участие в обсуждении проекта по восстановлению замка. Кроме того, платформа позволит им следить за ходом работ, проектными предложениями и участвовать в совместной работе по дальнейшей эксплуатации исторического памятника. Также все инвесторы получат пожизненный бесплатный доступ на территорию замка.

В проекте уже приняли участие 4 250 человек. Реконструкцией средневекового строения займется краудфандинговое агентство Dartagnans и восстановительная ассоциация Adopte un Chateau. По словам организаторов проекта, Château de l’Ebaupinay станет одной из самых больших строительных площадок в стране. Ожидается, что обновление замка оживит местную экономику и позволит создать новые рабочие места.

Замок в готическом стиле официально классифицирован как памятник исторического значения в 1898 году. Он является уникальным примером средневековой военной архитектуры XIV века. У крепости четыре башни и ров, частично заполненный водой. В XVIII веке во время Французской революции строение было повреждено огнем.

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