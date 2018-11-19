ООН не может доставить гуманитарные грузы на юг Эфиопии из-за столкновений

Аддис-Абеба, , 15:10 — REGNUM Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что продолжающиеся уже два месяца межэтнические столкновения в эфиопском штате Бенишангуль-Гумуз препятствуют осуществлению сотрудниками ООН доставки гуманитарной помощь в регион, которая жизненно необходима для более чем 57 тысяч эфиопских граждан — вынужденных бежать от конфликта в соседние регионы. Об этом сообщило 18 ноября эфиопское новостное агентство Addis Admass.

По информации управления ООН, за все два месяца конфликта в связи с тем, что ситуация в регионе остается крайне нестабильной, сотрудникам ООН удалось доставить гуманитарную помощь пострадавшим всего лишь один раз. В настоящее время власти штата пытаются стабилизировать регион путем применения военной силы.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также опубликовало информацию о том, что в настоящий момент 7,95 миллионов эфиопских граждан, получивших статус вынужденных переселенцев, получают гуманитарную помощь по разным причинам, в том числе, в связи с проблемой распространения засухи и изменения климата. Из этого числа 2,2 млн граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и столкновений в различных регионах страны. ООН оказала помощь пострадавшим уже более чем на 1,4 млрд долларов США за последние годы.