США будет финансировать молодых инноваторов в сфере IT из Эфиопии

Аддис-Абеба, , 23:59 — REGNUM Посольство США в Эфиопии, действуя в соответствии с планами американского правительства, объявило о проведении ежегодного общенационального конкурса «Solve It!», который пройдет в 2019 году и позволит выявить наиболее выдающихся молодых специалистов и новаторов Эфиопии в сфере IT. Правительство США намерено таким образом помочь продвижению предпринимательства в Эфиопии в качестве средства стимулирования экономического роста с целью открытия в будущем новых американских высокотехнологичных компаний в стране. Американские компании высказали также свою готовность спонсировать лучшие представленные проекты молодых участников. Об этом сообщило 18 ноября эфиопское новостное агентство Ethiopian News Agency.

Глава проекта «Solve It! 2019» Бирук Аялеу отметил, что конкурс и награды, создавая возможность для молодых эфиопов конкурировать и демонстрировать свой индивидуальный подход к решению задач, побуждают молодых новаторов делиться своими существующими идеями и придумывать что-то новое.

Посольство США в сотрудничестве с Humanity Plus (H+) и iCog Labs запустило общенациональный инновационный конкурс «Solve It! 2019», призванный поощрять молодых эфиопов решать проблемы сообщества посредством применения программных, цифровых и других технологий. Десять городов проведут «Solve It! 2019»: Аддис-Абеба, Ассоса, Дыре-Дауа, Бахыр-Дар, Гамбелла, Хавасса, Джиджига, Джимма, Меккеле и Семера.