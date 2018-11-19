В Аддис-Абебе открывается международная сельскохозяйственная конференция

Аддис-Абеба, , 16:37 — REGNUM 8-я ежегодная международная сельскохозяйственная конференция пройдет в Аддис-Абебе с 19 по 24 ноября. В ней примут участие более 450 представителей из 20 стран, включая Китай, ОАЭ и Индию. Конференция нацелена на осуществление обмена международным опытом в аграрном секторе и создание прочных рыночных связей между государствами с развитым сельским хозяйством. Об этом сообщил 18 ноября эфиопский новостной ресурс Addis Zemen.

Организатором конференции выступает Ассоциация производителей и экспортеров семян бобовых и масличных культур и специй Эфиопии (EPOSPEA) в сотрудничестве с Министерством торговли и промышленности страны. Конференция в основном направлена на укрепление и расширение существующих, а также на создание новых рыночных связей и торговых точек. Сектор производства бобовых, масличных культур и пряностей является одним из крупнейших компонентов сельскохозяйственного сектора Эфиопии, и также в значительной степени способствует экономическому росту Эфиопии почти наравне с кофе.

Эфиопия ежегодно осуществляет около 200 000 тонн экспорта данных сельхоз культур и является крупнейшим поставщиком семян кунжута в Китай — крупнейший в мире импортер кунжута. Именно Китай импортирует 70% всех семян кунжута, производимых в Эфиопии

Семена бобовых, а также масличных культур и пряности представляют собой важнейшие экспортные продукты, которые помогают стране ежегодно получать более 600 миллионов долларов США.