В городе Туркестане планируют открыть научный центр тюркской академии

Туркестан, Казахстан, , 12:42 — REGNUM В казахстанском городе Туркестане планируют открыть научный центр международной тюркской академии, сообщили 19 ноября в пресс-службе акимата (администрации) Туркестанской области Казахстана.

Аким (глава) региона Жансеит Туймебаев отметил, что в Туркестане возведут Цент тюркского мира. Центр соберет научные достижения ученых и мыслителей всего тюркского мира.

Аким добавил, что в регионе проводится работа по включению исторических мест Туркестанской области в специальный проект «Святая земля тюркского мира».

«Сегодня на нашей земле проживают свыше 200 млн тюркских братьев. В эпоху глобализации мы должны вместе справляться с трудностями, — добавил Туймебаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Туркестане состоялась международная научно-теоретическая конференция «Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира».

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