В Казахстане отправили более 1,5 млн гибридных писем

Астана, , 12:13 — REGNUM По итогам десяти месяцев 2018 года услугами гибридной электронной почты АО «Казпочта» воспользовались 1,6 млн отправителей, сообщает 19 ноября издание InformBuro.

Исполнительный директор по почтовым услугам АО «Казпочта» Сауле Егембердиева отметила, что услугой гибридной почты чаще всего пользуются государственные учреждения, в том числе Верховный суд, Генеральная прокуратура и областные департаменты внутренних дел МВД.

Отметим, услуга гибридной почты позволяет отправлять и отслеживать письма в режиме онлайн. Данный способ отправки писем сочетает отправку электронного и традиционного письма. Отправитель высылает электронное письмо в отделение «Казпочты», которое доставляет письмо адресату в бумажном или электронном формате.