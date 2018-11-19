В Якутии предлагают снизить число абортов наборами для новорождённых

Якутск, , 10:38 — REGNUM В Якутии есть потребность выдавать беременным женщинам бесплатные наборы для новорождённых. Эта мера нужна для поддержки семей, снижения количества абортов и стимулирования рождаемости. В том, что раздача таких коробок от государства способна изменить демографию региона, уверена председатель комитета по делам семьи и детства Алёна Атласова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания региона.

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Идея была озвучена депутатом на рабочей встрече с предпринимателями, членами общественных объединений и многодетными матерями. В качестве аргументов за введение таких наборов Алёна Атласова назвала то, что введение республиканского материнского капитала за 6 лет на 10,7% повысило уровень рождаемости третьих и последующих детей. Тем не менее, в целом показатели рождаемости в республике снижаются: в 2016 году родилось 15 352 ребёнка, в 2017 — 13 996, в 2018 — 10 086.

Снижается в частности количество рождений первых детей в семье, наблюдается большое число абортов. В 2017 году их было сделано 8 164, и это практически соизмеримо с количеством умерших. Пока комплекты для новорождённых в Якутии получают только малоимущие семьи, в прошлом году их было выдано 4 009, на 2018 год подготовлены 7 441. В проекте госбюджета на 2019 год на приобретение наборов для новорожденных предусмотрено 11,6 млн рублей.

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В качестве примера выдачи таких наборов Алёна Атласова рассказала о практике коробок для новорождённых в Финляндии. Кроме того, наборы стали выдавать в Москве — в случае, если один из родителей ребёнка имеет место жительства в столице. Инициативу распространить такую практику на Якутию в республике поддержали. По мнению участников встречи, содержимое набора должно отражать национально-культурный компонент, тем самым, вовлечь в процесс не только предпринимателей, но и дизайнеров, работников здравоохранения, представителей общественных организаций, высших должностных лиц. Цель проекта вкратце сформулирована так: сохранение национальной идентичности, стимулирования рождаемости и поддержка семей с детьми.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока лидируют в России по числу абортов на 1000 женщин, занимая по этому показателю первые места в федеральном списке. Якутия заняла по этому показателю пятое место в России и третье место в ДФО.

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