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Чтобы стало меньше абортов, жителям ДФО нужна уверенность в завтрашнем дне

Общество

Мнение депутата Госдумы

Якутск, 31 июля 2018, 05:12 — REGNUM  Регионы Дальнего Востока лидируют в России по числу абортов на 1000 женщин, занимая по этому показателю первые места в федеральном списке. Для изменения этой ситуации не помогут разговоры о морали и нравственности: необходимо дать жителям ДФО уверенность в завтрашнем дне и перестать подрывать экономику макрорегиона, считает депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Статистику, когда в Якутии на тысячу женщин приходится 34 аборта, он назвал очень скверной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Якутия заняла по этому показателю пятое место в России и третье место в ДФО. В ЕАО и Магаданской области ещё больше абортов — 39,6 и 36,4 на тысячу женщин соответственно.

«Ситуация с абортами всегда связана в первую очередь с экономикой, — уверен Федот Тумусов. — Неслучайно ЕАО — один из беднейший регионов страны. Якутию к беднейшим отнести нельзя, но потенциал республики и доходы ее жителей слишком различаются, чтобы этого не замечать. И здесь не помогут никакие разговоры о морали и нравственности. Людям нужно создать условия для жизни, дать уверенность в завтрашнем дне — только тогда ситуация пойдет на лад. Даже не буду спрашивать, как вы думаете: поможет ли такой уверенности повышение пенсионного возраста, увеличение НДС и другие меры, предпринимаемые «Единой Россией».

Говоря о ситуации в ДФО в целом и в Якутии в частности, депутат вспоминает о том, что только за первые четыре месяца 2018 года из республики уехали 1290 человек, а смертность превысила рождаемость на 1663 жителя.

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«Такие цифры можно было бы не замечать в гигантской Москве, но для нас они критичны. И на государственном уровне происходит очень мало подвижек для изменения ситуации. Сколько лет мы говорим о доступности авиасообщения и медицины, об инфраструктуре, о преференциях Дальнему Востоку — и все это проходит мимо нас», — считает Федот Тумусов.

В списке факторов, негативно влияющих на развитие ДФО, он назвал также ситуацию с состоянием ФАПов (не приспособлены для работы), строительством спорного моста на Сахалин вместо транспортного перехода через реку Лена возле Якутска, бессистемным выделением денег на субсидированные перелёты из ДФО в Москву.

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«Вот отсюда и появляется неуверенность в завтрашнем дне, так подрывается экономический потенциал региона — и в конечном счете это сказывается и на абортах, и на убыли населения в целом», — уверен Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, данные о числе прерываний беременностей в регионах РФ в 2017 году опубликовал Минфин РФ. Второе место в федеральном списке по количеству абортов на тысячу женщин заняла ЕАО, четвёртое — Магаданская область, пятое — Якутия, седьмое — Сахалинская область.

Напомним, с января по май 2018 года численность населения дальневосточных регионов уменьшилась более чем на 20 тыс. человек. На естественную убыль влияет то, что люди не рожают, уезжают, умирают.

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