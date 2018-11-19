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Суд Алма-Аты продлил арест подозреваемым в убийстве фигуриста Дениса Тена

Общество

По делу проходят трое подозреваемых

Алма-Ата, Казахстан, 19 ноября 2018, 10:29 — REGNUM  Специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил арест троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ».

Суд продлил меру на 15 суток пресечения в виде содержания под стражей Нуралы К., до 3 декабря, Арману К. — до 4 декабря, Жанару Т. — до 7 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2018 года олимпийский чемпион Денис Тен погиб от ранения, нанесенного автограбителями. Фигурист застал двоих мужчин, пытавшихся похитить зеркало автомобиля. После потасовки Тен скончался в местной больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане завершено расследование убийства фигуриста Дениса Тена

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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