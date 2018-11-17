Суббота, 17 Ноября 2018 года
18:08:42 МСК

Индийские маоисты разрабатывают план убийства премьера Нарендры Моди

Общество

Индийские маоисты, или наксалиты, являются вооружёнными экстремистскими группировками, борющимися за свержение власти и установление коммунистического правительства в стране

Индийские маоисты разрабатывают план убийства премьера Нарендры Моди
Simon Williams-Im
Индийская полиция

Нью-Дели, 17 ноября 2018, 16:50 — REGNUM  Полиция города Пуны, штат Махараштра, сообщила о планах наксалитов совершить покушение на премьер-министра Индии Нарендру Моди. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», для осуществления данного плана экстремисты вербуют неприкасаемых, занимающих низшее положение в кастовой иерархии индийского общества.

Согласно заявлению заместителя комиссара полиции города Пуна Шиваджи Павара, была доказана причастность наксалитов-маоистов к волнениям и межкастовым столкновениям в деревне Корегаон Бхима в январе 2018 года. Подозреваемые в разжигании межкастовой розни и провокациях были задержаны в августе 2018 года. Сообщается, что конечной целью группировки наксалитов в Махараштре являются дестабилизации общества и свержение местного правительства.

Наксалиты, или индийские маоисты, — это вооружённые экстремистские группировки, основной целью которых является свержение правительства Индии и установление коммунистического правления в стране.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить