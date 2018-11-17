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Глава японской кибербезопасности никогда не пользовался компьютером

Общество

Глава министерства по кибербезопасности Японии признался, что не умеет пользоваться персональным компьютером

Глава японской кибербезопасности никогда не пользовался компьютером
OrcaTec
Го

Токио, 17 ноября 2018, 20:24 — REGNUM  На парламентской сессии глава министерства по кибербезопасности Японии Ёситака Сакурада признался в «компьютерной неграмотности». И это несмотря на то, что он курировал проведение мероприятий, направленных на предотвращение хакерских атак в преддверии Олимпийских Игр в Токио 2020.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», Сакурада был избран на этот пост после кадровых перестановок в новом кабинете премьер-министра Синдзо Абэ. «Когда я стал самостоятельным и независимым в 25 лет, я всему обучил своих секретарей и помощников. И никогда не использовал компьютер», — признался Сакурада.

«Я не понимаю, как человек, отвечающий за кибербезопасность страны, может не знать, как пользоваться компьютером», — раскритиковал главу депутат Масато Имаи.

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Зарубежная хроника
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