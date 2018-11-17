Поисковик «Яндекс» начал удалять ссылки на пиратский контент

Москва, , 10:49 — REGNUM Компания «Яндекс» начал исключать из выдачи поискового сервиса ссылки на страницы со спорным содержанием в рамках «антипиратского меморандума», сообщает пресс-служба компании.

С 15 ноября поисковый сервис «Яндекс» не будет показывать страницы, которые внесены в специальный реестр со спорным контентом по заявлению правообладателей. Ссылки из поисковика исчезнут через шесть часов после внесения страницы в список.

Напомним, 1 ноября российские интернет-компании и крупнейшие правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством.

Интернет-компании представляли «Яндекс», Mail.ru и Rambler, со стороны правообладателей меморандум подписали «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа Холдинг», Ассоциация продюсеров кино и телевидения и Ассоциация интернет-видео. Гарантом исполнения меморандума стал Роскомнадзор.

Меморандум определяет порядок досудебного удаления из выдачи поисковых систем ссылок на контент, защищаемый авторским правом.