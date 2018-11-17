В Новгородской области обезвредили снаряды времен Великой Отечественной

Великий Новгород, , 05:59 — REGNUM Восемь снарядов времен Великой Отечественной войны уничтожено в Новгородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Группой разминирования ПАСС ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» 16 ноября уничтожено восемь взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в ликвидации снарядов участвовали три человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Твери было обезврежено две ручные гранаты Ф-1, ручная граната М-24, три гранаты РГД-33 и три запала к ручным гранатам времен Великой Отечественной войны.

Читайте подробнее: Взрывотехники обезвредили боеприпасы времен войны в Твери

Читайте ранее в этом сюжете: В Брестской крепости нашли тайник с советскими боеприпасами

Читайте развитие сюжета: В Тульской области нашли фугасную авиабомбу времен войны