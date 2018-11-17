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В Новгородской области обезвредили снаряды времен Великой Отечественной

Общество

Группа разминирования уничтожила найденные снаряды

В Новгородской области обезвредили снаряды времен Великой Отечественной
mchs.gov.ru
Снаряды

Великий Новгород, 17 ноября 2018, 05:59 — REGNUM  Восемь снарядов времен Великой Отечественной войны уничтожено в Новгородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«Группой разминирования ПАСС ГОКУ «Управление ЗНЧС и ПБ Новгородской области» 16 ноября уничтожено восемь взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны», — сообщили в МЧС.

Уточняется, что в ликвидации снарядов участвовали три человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Твери было обезврежено две ручные гранаты Ф-1, ручная граната М-24, три гранаты РГД-33 и три запала к ручным гранатам времен Великой Отечественной войны.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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