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Взрывотехники обезвредили боеприпасы времен войны в Твери

Происшествия

Были обнаружены несколько гранат и запалы

Тверь, 8 ноября 2018, 00:33 — REGNUM  В Твери группа взрывотехников обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Тверской области.

Сообщается, что были обнаружены три гранаты РГД-33, две ручные гранаты Ф-1 и ручная граната М-24. Также взрывотехники обнаружили три запала к ручным гранатам. Все эти боеприпасы были обезврежены и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Брянской области был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был вывезен и обезврежен саперами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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