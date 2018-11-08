Взрывотехники обезвредили боеприпасы времен войны в Твери

Тверь, , 00:33 — REGNUM В Твери группа взрывотехников обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России Тверской области.

Сообщается, что были обнаружены три гранаты РГД-33, две ручные гранаты Ф-1 и ручная граната М-24. Также взрывотехники обнаружили три запала к ручным гранатам. Все эти боеприпасы были обезврежены и уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября в Брянской области был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 76 мм времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был вывезен и обезврежен саперами.

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